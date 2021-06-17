Аналитики назвали годовой минимум для доллара после саммита США и РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рубль укрепился после встречи Владимира Путина и Джозефа Байдена. Аналитики полагают, что в ближайшее время российскую валюту не ждут потрясения. Во многом это определяется спадающим напряжением во внешнеполитических отношениях. Санкционное давление ослабевает, а на рынках появляется определенность.

- Несмотря на сохранение противоречий по многим вопросам, по многим вопросам наметилось движение вперед. Итоги саммита для российской стороны можно считать умеренно позитивными, — отметил инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Аналогичного мнения придерживается и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Сразу после завершения переговоров рубль укрепился, доллар снизился до 71,5 рубля, евро опустился ниже 87.

- Есть основания полагать, что в ближайшее время доллар может опуститься до 70 рублей, а евро до 85-86 рублей, - прогнозирует Деев.

Мировая экономика выходит из рецессии. Но у рубля пока еще имеются точки давления, так как санкции никуда не делись.

- При нейтральном сценарии, который не предусматривает непрогнозируемых стрессов для политики и экономики, к осени доллар может уверенно спуститься в диапазон 68–70 рублей, а евро будет на уровне 82–84 рублей, - заключил в беседе с Life.ru экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

Он напомнил, что в сентябре 2014 года, когда нефть торговалась в диапазоне 70-80 долларов за баррель, как и сейчас, доллар стоит 38 рублей.

Если бы все в минувшие шесть лет в отношении России не вводились санкции и мировая экономика не страдала от коронавирусных ограничений, то доллар торговался на отметке в 45-47 рублей.