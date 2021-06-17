Игорь Артамонов лучше всех из российских губернаторов помогает распространению газет и журналов

Фото: липецкаяобласть.рф

Анализ эффективности деятельности глав исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере распространения печатных СМИ провел Союз предприятий печатной индустрии. Чиновники получали оценки по нескольким показателям. Учитывалось количество торговых точек, которые реализуют газеты и журналы, а также динамика изменения числа таких торговых объектов. Естественно, положительным моментом при подсчёте был рост количества газетных киосков и павильонов. Принимался в расчёт уровень арендных ставок для распространителей печатных СМИ, наличие региональных программ поддержки средств массовой информации, выделение средств из госбюджета на развитие инфраструктуры по распространению прессы и другие показатели. Из ста возможных баллов Игорь Артамонов заработал в рейтинге 78.

«Роль средств массовой информации в современной жизни огромна, – констатировал Игорь Артамонов. – Региональная власть поддерживает развитие медиарынка и нацелена на конструктивное взаимодействие с прессой. В Липецкой области выходит множество различных газет и журналов, появляются новые интересные издания. Благодаря активной гражданской позиции представителей журналистского сообщества, высокому профессионализму мы продвигаемся вперед, находя оптимальные решения волнующих жителей области проблем».

Также Игорь Артамонов рассказал, что Липецкая область входит в число регионов-лидеров по обеспеченности населения киосками прессы. Арендные ставки для них соответствуют рекомендованным Минкомсвязи, как в Липецке, так и в районных центрах. В регионе реализуется масштабная, продуманная на перспективу программа развития рынка печатных СМИ. Осуществляется господдержка печатных средств массовой информации и модернизация точек продаж газет и журналов.