Япония сняла режим ЧС в Токио за пять недель до Олимпиады

Власти Японии сняли режим ЧС в Токио за пять недель до Олимпиады Фото: REUTERS

Японские власти сняли режим чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией коронавирусной инфекции за пять недель, до Олимпиады. Новый режим вступит в действие с 20 июня.

В рамках ослабления коронавирусных мер барам и ресторанам Токио и других японских департаментов разрешат продавать алкоголь, но только до 19:00. Заведения должны будут закрываться в 20:00. Новые правила также сделают возможным повторную авторизацию мероприятий (спортивные мероприятия, концерты) со зрителями, но с ограничением на количество человек до 50%.

Ранее организаторы Олимпиады в Токио приняли окончательное решение не допускать на соревнования болельщиков из других государств. Как отмечается в заявлении оргкомитета Игр в Токио, решение приняли в связи с пандемией коронавируса, а стоимость билетов, купленных иностранными зрителями, будет возвращена.