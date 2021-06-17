В России разрешили внесудебную блокировку мошеннических сайтов

Госдума разрешила внесудебную блокировку мошеннических сайтов Фото: REUTERS

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о внесудебной блокировке сайтов, вводящих россиян в заблуждение.

Проект был внесен еще в декабре 2018 года группой депутатов и сенаторов во главе с председателями обеих палат парламента Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.

Документ предусматривает внесудебную блокировку сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды, вводящих в заблуждение сходством доменных имен, а также предлагающие финансовые услуги, которые не в праве предоставлять. Банк России может включать такие сайты в единый реестр доменных имен и сетевых адресов, содержащих запрещенную информацию.

Ранее в России появился новый способ мошенничества с банковскими картами. На этот раз деньги не воруют, а наоборот переводят жертве, только вернуть назад их не так просто. А чем дольше средства находятся у человека, тем выше процент придется заплатить за их использование.