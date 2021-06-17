Госдума разрешила должникам защищать свой минимальный доход от списания

Государственная дума разрешила должникам защищать свой минимальный доход от списания Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, дающий право должникам защитить свой минимальный доход от списания.

Документ позволяет россиянам-должникам обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать счет, с которого нельзя будет списывать сумму в размере не ниже прожиточного минимума трудоспособного человека по РФ (12 702 рубля). Если в регионе прожиточный минимум выше, чем в стране, то берется в расчет он. Банкам и прочим кредитным организациям будет запрещено взыскивать доход с указанного счета.

Правило не распространяется на взыскание алиментов, возмещение вреда, причиненного здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, ущерба, причиненного преступлением.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект о внесудебной блокировке сайтов, вводящих россиян в заблуждение. Документ предусматривает внесудебную блокировку сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды, вводящих в заблуждение сходством доменных имен, а также предлагающие финансовые услуги, которые не в праве предоставлять.