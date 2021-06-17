Ирина Волынец предложила ввести особые условия по туристическому кешбэку для многодетных семей

В России предложили ввести особые условия получения туристического кешбэка для многодетных семей Фото: Евгения ГУСЕВА

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести особые условия по возврату части потраченных на отдых средств (программа туристического кешбэка) для семей с детьми. Согласно инициативе омбудсмена, максимальный кешбэк в этом случае необходимо повысить с 20 тысяч рублей на всю семью до 20 тысяч рублей на каждого члена семьи.

Как отметила Волынец, особые условия для многодетных семей помогут улучшить демографическую ситуацию в стране.

«В целях усиления социальной поддержки многодетных семей в России прошу вас рассмотреть вопрос предоставления особых условий возврата денежных средств (кешбэка) для многодетных семей из расчета 20% от стоимости проезда, размещения в гостинице, доме отдыха или санатории на территории России, установив при этом максимальный размер кешбэка на каждого члена семьи в размере 20 000 рублей, а также дополнения существующего регламента предоставления кешбэка на путевки в детский лагерь кешбэком на оплату проезда в лагерь и обратно», — цитирует Ирину Волынец RT.

Напомним, 16 июня в России стартовал четвертый этап программы туристического кешбэка. Приобрести путевку на выгодных условиях по внутренним направлениям можно будет до конца июля, передает телеканал «360».

В рамках программы россияне имеют возможность вернуть до 20% от общей стоимости путевки по внутренним направлениям, при условии, что поездка была оплачена картой «Мир». Примечательно, что деньги может вернуть как при покупке целого тура, так и просто при бронировании гостиницы, если человек отправляется в самостоятельное путешествие, передает Москва 24.