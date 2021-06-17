В России выявили 14 057 случаев заражения коронавирусом 17 июня 2021 года

В России выявили 14 057 случаев заражения коронавирусом за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявлено 14 057 случаев COVID-19. С начала пандемии инфекцией заразились 5 264 047 россиян.

- За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 14 057 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 175 (15,5%) без клинических проявлений, — гласит сообщение оперштаба.

Лидером по показателю стала Москва, где выявили 6195 случаев заражения за сутки. На втором месте идет Подмосковье (1208). Третье место занял Санкт-Петербург — 946 случаев.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг слухи о бесплодии после вакцинации от коронавирусной инфекции. Специалист назвал подобную информацию "вбросом" и отметил, что препараты от COVID-19 разработаны на основе технологий, которые применялись ранее.