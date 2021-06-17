Госдума приняла закон о создании единой системы учета интернет-рекламы

Государственная дума приняла закон о создании единой системы учета интернет-рекламы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Госдума в третьем чтении приняла закон, предусматривающий создание единой системы учеты рекламы в интернете.

Полномочиями по созданию и ведению системы наделят Роскомнадзор. В систему будет включаться информация о размещенной в интернете рекламе, в том числе сведения о рекламодателях и распространителях такой рекламы, операторах рекламных систем, рекламных посредниках. Состав такой информации определяет российское правительство.

Распространителей, операторов рекламных систем и посредников обяжут размещать данные в информационной системе учета рекламы.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект о внесудебной блокировке сайтов, вводящих россиян в заблуждение. Документ предусматривает внесудебную блокировку сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды, вводящих в заблуждение сходством доменных имен, а также предлагающие финансовые услуги, которые не в праве предоставлять.