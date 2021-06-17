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Общество17 июня 2021 13:10

Госдума приняла закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам

К таким ресурсам относятся в частности порталы государственных органов и внебюджетных фондов
Абдулла ШАКИРОВ
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Госдума приняла закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам

Госдума приняла закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума приняла закон о бесплатном доступе к социально значимым интернет-ресурсам.

В список таких сайтов войдут официальные порталы госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов России, портал Госуслуг. Остальные социально значимые сайты определит специальная правительственная комиссия, сообщается на сайте Госдумы.

Также депутаты нижней палаты парламента приняли поправки в закон, регулирующий вопрос блокировки подменных номеров. Согласно им, мобильные операторы смогут блокировать соединение, идущее из-за границы, с номеров, соответствующим российской системе телефонной нумерации.

Напомним, в список социально значимых сайтов в прошло году вошел портал kp.ru. Всего в перечень Минкомсвязи РФ попал 361 интернет-сайт.