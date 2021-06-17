В Подмосковье непривитым таксистам запретят работать через агрегаторы

В Московской области непривитым таксистам запретят работать Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков сообщил, что в регионе невакцинированным водителям такси и автобусов запретят работать через агрегаторы.

- Мы обеспечим через агрегаторы отключение от заказов <...>. Срок — 15 июля, то есть срок 15 июля, когда все водители такси и автобусов должны пройти хотя бы первую вакцинацию, — сообщил он на совещании с региональным правительством и главами городских округов.

Каждому водителю вручат соответствующее уведомление. Проверять их на наличие ковид-паспортов будут на блокпостах ГИБДД.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал решение ряда регионов РФ по обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. Официальный представитель Кремля отметил, что это его личная точка зрения.

17 июня оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявлено 14 057 случаев COVID-19. С начала пандемии инфекцией заразились 5 264 047 россиян.