Минздрав России решит вопрос о платной вакцинации мигрантов на следующей неделе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова сообщила, что Минздрав России прорабатывает вопрос о платной вакцинации мигрантов российской вакциной "Спутник Лайт".

- Вопрос прорабатывает Минздрав РФ о том, чтобы использовать этот "Лайт" ("Спутник Лайт") платно для мигрантов. На следующей неделе ожидаем выход этого решения, — сказала она на совещании с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

Стригункова добавила, что сейчас мигранты могут привиться бесплатно только при наличии медицинского полиса.

Ранее вице-губернатор Московской области Игорь Тресков сообщил, что в регионе невакцинированным водителям такси и автобусов запретят работать через агрегаторы. Каждому привитому водителю вручат соответствующее уведомление. Проверять их на наличие ковид-паспортов будут на блокпостах ГИБДД.