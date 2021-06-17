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Здоровье17 июня 2021 13:23

Минздрав России решит вопрос о платной вакцинации мигрантов на следующей неделе

Сейчас мигранты могут привиться бесплатно только при наличии медицинского полиса
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Минздрав России решит вопрос о платной вакцинации мигрантов на следующей неделе

Минздрав России решит вопрос о платной вакцинации мигрантов на следующей неделе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова сообщила, что Минздрав России прорабатывает вопрос о платной вакцинации мигрантов российской вакциной "Спутник Лайт".

- Вопрос прорабатывает Минздрав РФ о том, чтобы использовать этот "Лайт" ("Спутник Лайт") платно для мигрантов. На следующей неделе ожидаем выход этого решения, — сказала она на совещании с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

Стригункова добавила, что сейчас мигранты могут привиться бесплатно только при наличии медицинского полиса.

Ранее вице-губернатор Московской области Игорь Тресков сообщил, что в регионе невакцинированным водителям такси и автобусов запретят работать через агрегаторы. Каждому привитому водителю вручат соответствующее уведомление. Проверять их на наличие ковид-паспортов будут на блокпостах ГИБДД.