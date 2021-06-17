Пострадавшим от ливня с градом в Павловском районе Кубани окажут материальную помощь

Выплаты начнутся с 21 июня. Вениамин Кондратьев 17 июня провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

– Мы не можем оставить людей один на один с трудностями, край окажет поддержку пострадавшим жителям. С 21 июня начнем выплаты. По 10 тысяч рублей за нахождение в зоне ЧС, а также – 50 тысяч рублей владельцам пострадавших домов за частичную утрату имущества на домовладение. Чтобы получить выплаты людям необходимо будет представить правоустанавливающие документы. Это материальная помощь из бюджета, не компенсация, поэтому должны быть основания к выплатам, – пояснил глава региона.

Напомним, в минувшие сутки сразу на несколько муниципалитетов края обрушилась непогода. В Павловском районе после сильного ливня с градом ввели режим ЧС. В Новопластуновском сельском поселении частично повреждена кровля школы и детского сада, разбиты окна и крыши домов. Всего в зоне чрезвычайной ситуации около тысячи домовладений.

В настоящее время в Павловском районе действует оперативный штаб и рабочая группа министерства ГО и ЧС края во главе с министром Сергеем Штриковым. Ведутся подворовые обходы по оценке ущерба.

По информации администрации муниципалитета, в результате непогоды в Павловском районе пострадали кровли школы, детского сада, дома культуры, офиса врача общей практики и музыкальной школы, 987 домовладений, порядка 500 га посевов. За помощью обратились около 400 жителей.

На территории края продолжают действовать экстренные и штормовые предупреждения.