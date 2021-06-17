Власти Техаса сами построят стену на границе с Мексикой

Техас сам построит стену на границе с Мексикой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт объявил о первом этапе строительства стены на границе с Мексикой. Он выделил 250 миллионов долларов для поиска менеджера проекта и подрядных организаций. Об этом пишет New York Post.

Строительство стены будет частично финансироваться за счет пожертвований. Эббот сообщил, что позже объявит о создании веб-сайта, где граждане могут отправлять деньги на поддержку проекта.

Губернатор также рассказал, что помимо использования государственной земли для строительства, он будет полагаться на частных землевладельцев и местные органы власти, которые "добровольно предоставят" территорию для строительства стены.

В июле 2020 года фрагмент стены на границе США и Мексики, которую бывший американский президент Дональд Трамп выстроил для контроля нелегальной иммиграции, был разрушен из-за урагана "Ханна". Поврежденный участок разделял территории американского штата Техас и мексиканского штата Тамаулипас. Его построили на частные средства.