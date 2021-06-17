Песков: Вопрос о тотальной вакцинации в России не стоит

Песков заявил, что вопрос о тотальной вакцинации в России не стоит Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В России не стоит вопрос о тотальной вакцинации граждан от коронавируса, в обязательном порядке должны прививаться лишь отдельные категории населения, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Обязательная вакцинация для определенных сфер экономики оправдана, учитывая характер распространения вируса, подчеркнул представитель Кремля. Как отметил Песков, граждане могут делать выводы о неэффективности добровольной вакцинации, однако ответственность за регионы несут губернаторы. Вместе с тем он в очередной раз констатировал, что ее темпы оставляют желать лучшего.

Как писал сайт kp.ru, ранее Песков заявил, что «мы должны быть все недовольны темпами вакцинации от коронавирусной инфекции». Представитель Кремля обратил внимание на необходимость понять важность прививки от коронавируса.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург также призвал делать прививки от COVId-19, сообщив, что медленный темп вакцинации способен привести к активизации формирования измененных штаммов этого вируса.