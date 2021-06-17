Губернатор Василий Орлов: «Субсидии из регионального бюджета позволяют существенно снизить цену авиабилетов и повысить доступность маршрутов для людей»

С июля в Амурской области добавится еще один авиарейс по социально значимому маршруту Благовещенск – Февральск – Экимчан. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Амурская область увеличила число субсидируемых перелетов: с июля в регионе добавится еще один авиарейс по социально значимому маршруту Благовещенск – Февральск – Экимчан. С просьбой увеличить число перелетов с двух до трех раз в неделю в региональный минтранс обратились представители Селемджинского совета народных депутатов Амурской области. Перелеты по этому маршруту пользуются большой популярностью у пассажиров, поэтому региональные власти решили выделить из бюджета дополнительные средства на организацию еще одного субсидируемого рейса.

С 18 мая перелеты Благовещенск – Февральск – Экимчан – Благовещенск осуществляет на небольших самолетах авиакомпания ООО «СиЛа». Средняя загруженность каждого рейса – 14 человек, или 82% от общего количества мест, что подтверждает востребованность этого маршрута. Билеты на самолет амурчане бронируют и раскупают заблаговременно.

- Авиакомпания прошла процедуру отбора, с региональным минтрансом заключено соглашение о предоставлении субсидии до конца 2021 года, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов. - Авиационная связь с труднодоступными районами региона на условиях софинансирования из областного бюджета позволяет существенно снизить цену билета и повысить доступность таких маршрутов для людей.

По словам главы региона, число субсидируемых маршрутов будет расти.

- Программу субсидированных перевозок планируем в дальнейшем расширять, мы работаем над развитием авиации внутри субъекта, - отметил губернатор. - В настоящее время в регионе из областного бюджета субсидируются три маршрута: Благовещенск – Тында, Благовещенск – Зея и Благовещенск – Экимчан – Февральск, и все они являются востребованными.