Сенатор Королев добровольно ушел в отставку после обвинений в пьяном вождении

Сенатор, экс-губернатор Липецкой области Олег Королев добровольно ушел в отставку после обвинений в пьяном вождении.

- Королев подал заявление о досрочном прекращении полномочий сенатора в связи с состоянием здоровья, — цитирует ТАСС свой источник в аппарате Совета Федерации.

Руководитель пресс-службы администрации Липецкой области Михаил Шаршаков сообщил, что у него нет соответствующей информации. Он отметил, что если Королев действительно решил уйти, то это его личное дело и "комментировать здесь нечего".

В мае этого года в липецкую полицию поступило сообщение о том, на на улицах города замечен автомобиль, грубо нарушающий ПДД. Позже сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, которым оказался Королев.

В начале апреля в Челябинской области глава пьяный водитель на KIA Rio спровоцировал ДТП с переворотом и пострадавшим. Столкновение с УАЗом, который от удара перевернулся на крышу, произошло в Красноармейском районе. Очевидцы сообщали, что за рулем иномарки был глава сельского поселения.