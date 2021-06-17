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Здоровье17 июня 2021 13:58

Центр "Вектор": "ЭпиВакКорона" эффективна против британского штамма коронавируса

В данный момент рассматривается необходимость модернизации препарата, сообщил гендиректор центра Ринат Максютов
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Центр "Вектор" сообщил, что "ЭпиВакКорона" эффективна против британского штамма коронавируса

Центр "Вектор" сообщил, что "ЭпиВакКорона" эффективна против британского штамма коронавируса

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов сообщил, что вакцина "ЭпиВакКорона" эффективна против британского штамма коронавирусной инфекции.

- Против британского варианта показан абсолютно аналогичный уровень вируснейтрализующих антител, как и против референсного варианта, то есть против уханьского варианта коронавируса (исходного). Против южноафриканского, индийского наблюдается незначительное снижение титров нейтрализующих антител, но при этом нейтрализующие тела все равно сохраняются, — сообщил он.

Максютов добавил, что в данный момент рассматривается необходимость модернизации препарата. По его мнению, модернизация может потребоваться спустя годы по аналогии с вакцинацией против сезонного гриппа.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что эксперты обнаружили в Москве новую разновидность коронавирусной инфекции, которая является измененным индийским штаммом. Он уточнил, что на данный момент устанавливается, насколько российская вакцина от коронавируса "Спутник V" эффективна против этой разновидности COVID-19.