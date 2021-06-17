Число ДТП с электросамокатами в России выросло с начала года на 200%

Число ДТП с электросамокатами в России выросло с начала года в три раза Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала года в России произошло 112 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов. Рост составил почти 200%, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Наибольшее число таких аварий зафиксировано в Москве – 24 ДТП, Санкт-Петербурге – 22 и Краснодарском крае – 12. С января по май 2021 года в ДТП с участием электросамокатов погибли два человека, еще 119 получили ранения, передает «МВД Медиа».

В ведомстве напомнили, что правовой статус средств индивидуальной мобильности сейчас в России не определен.

Как писал сайт kp.ru, ранее мэр Кисловодска разбился на электросамокате. После неудачного падения он впал в кому.

В апреле 2021 в Самаре вое мужчин получили серьезные травмы в ДТП с электросамокатами. До этого в Волгограде парень на электросамокате протаранил трамвай.

Начальник ГИБДД Екатеринбурга объяснял, что делать, если вас сбил электросамокат.