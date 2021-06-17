Константин Косачев прокомментировал реакцию Дональда Трампа на итоги саммита в Женеве

Косачев оценил реакцию Трампа на итоги саммита России и США Фото: Артем КИЛЬКИН

В своем заявлении о победе российской стороны на саммите в Женеве экс-президент США Дональд Трамп, скорее всего, руководствовался желанием доказать, что Байден несправедливо победил на выборах. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Сенатор добавил, что выступление бывшего президента похоже на «сведение личных счетов».

«Это точка зрения бывшего президента, который проиграл избирательную кампанию и который, разумеется, крайне заинтересован в том, чтобы доказать несправедливость победы Байдена и его неэффективность как победителя. Поэтому мнение Трампа абсолютно субъективно, и именно так к нему и надо относиться: как к сведению личных счетов и попытке представить собственный период президентства в качестве наиболее эффективного», — цитирует Косачева Газета.Ru.

Напомним, накануне в Женеве состоялся саммит, в котором приняли участие президенты России и США. В результате, сторонам удалось договориться по ряду вопросов. При этом, комментируя позже итоги переговоров двух лидеров, бывший президент Америки Дональд Трамп заявил, что на саммите победила Россия, а Вашингтон ничего для себя не получил.