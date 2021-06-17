ФНС разъяснила российским блогерам правила уплаты налогов на доходы с рекламы

Российским блогерам, получающим доход от рекламы, не придется платить налоги на них дважды – в России и США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российским блогерам, получающим доход от рекламы, не придется платить налоги дважды – в России и США, объяснили в Федеральной налоговой службе.

В ведомство обратились налогоплательщики, получившие уведомления от компании Google о том, что с 21 июня 2021 года доход, полученный российскими блогерами от просмотра контента в США будет облагаться в стране налогом. На сайте ФНС сказано, что доходы от авторских прав и лицензий облагаются налогом только в России.

«Служба внутренних доходов США рассматривает такой доход как роялти, налогообложение которого осуществляется с учетом положений статьи 12 «Доходы от авторских прав и лицензий» договора между РФ и США об избежание двойного налогообложения…Доходы от роялти получаемые лицом с постоянным местопребыванием в РФ, облагаются налогом только в России», – сказано в сообщении.

Тем самым Google не имеет права удерживать подоходный налог США в 30% от размещения рекламы налоговыми резидентами России, заключили в ФНС.

Как писал сайт kp.ru, ранее Google, владеющая сервисом YouTube, заявила о намерении удерживать налог от рекламных доходов видеоблогеров за пределами США.