Первый экипаж вошел на китайскую орбитальную станцию «Тяньгун» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Три члена экипажа корабля «Шэньчжоу-12» перешли в основной отсек китайской орбитальной станции «Тяньгун», став первыми китайскими космонавтами, которые зашли на станцию. Об этом в четверг, 17 июня, говорится в сообщении китайской программы пилотируемых полетов.

Ракета-носитель «Чанчжэн-2F» с пилотируемым кораблем стартовала сегодня в 9:22 по местному времени (в 4:22 по московским часам) в космодрома «Цзюцюань» в китайской провинции Ганьсу на северо-западе страны. В состав первого экипажа для станции вошли космонавты Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо.

После запуска корабль «Шэньчжоу-12» успешно вышел на заданную орбиту и в 10:54 по московскому времени выполнил сближение и быструю стыковку с основным модулем китайской орбитальной станции «Тяньхэ», образовав общую конструкцию с главным отсеком станции, а также грузовым кораблем.

После стыковки в 13:48 трое космонавтов посадочного модуля перешли в орбитальный отсек. На борту станции экипаж проведет три месяца, после чего вернется на Землю с помощью возвращаемой капсулы.