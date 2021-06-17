Эрдоган заявил, что скоро встретится с Путиным Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время.

Он подчеркнул, что скоро пройдет встреча главы РФ и президента Азербайджана Ильхама Алиева, на которой они обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе. «Скоро и я встречусь с Путиным», – цитирует его телеканала NTV.

Как отметил турецкий президент, Россия окажет помощь в проекте транспортного коридора в Сюникской области Армении.

Как писал сайт kp.ru, ранее Эрдоган приехал в Шуши и пообещал открыть там консульство Турции.

В мае 2021 года президент Турции обсудил с российским лидером ситуацию вокруг Израиля и Палестины. До этого Путин и Эрдоган обсудили поставки российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Турцию.

В апреле 2021 Эрдоган попросил Путина изложить российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса.