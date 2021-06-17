Путин: Байден профессионал, делает все искусно Фото: REUTERS

Образ американского президента Джозефа Байдена, который рисуют СМИ, ничего общего не имеет с действительностью. Об этом в четверг, 17 июня, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления.

Глава государства считает своего американского коллегу профессионалом, с которым необходимо крайне внимательно работать.

- Он выглядит бодрым. Два часа говорили, он полностью в материале, хотя иногда смотрел в записи. Байден – профессионал. Он собран, понимает, чего хочет добиться, и делает все очень искусно. При этом обстановка на встрече была доброжелательной. Мы смогли понять друг друга, наши позиции по ключевым вопросам, - отметил Владимир Путин.

Президент России добавил, что в ходе саммита лидеры двух государств зафиксировали моменты, по которым их мнение расходится. В то же время они смогли определить точки, по которым российская и американская стороны могут сближаться. Владимир Путин отметил, что есть вещи, которые представляют интерес и приоритет для России и США, например, проблемы сдерживания гонки вооружений и вопросы региональных конфликтов.