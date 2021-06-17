Вильфанд предупредил о грядущих потопах в республиках Северного Кавказа

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о предстоящих потопах в регионах Северного Кавказа.

Вслед за Крымом, Ростовской областью и Краснодарским краем дожди придут на Кавказ.

Огромное количество осадков обрушится на предгорные районы. Настоящие реки побегут по городским улицам Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Чеченской Республике, Осетии.

- Только в Дагестане будет спокойно. А в Адыгее пройдут будут сильные дожди, рассказал Роман Вильфанд NEWS.ru.

Синоптик прогнозирует, что дожди будут идти минимум два дня, но возможно захватят субботу и воскресенье.

Ливни обрушились на юг России в ночь на 17 июня. Особенно полноводно оказалось в Крыму. Вода поднялась до такой высоты, что на улицах затопило машины и квартиры первых этажей.

Часть местных жителей была эвакуирована. Глава региона обещал помочь всем пострадавшим.

В Ростовской области городские спасательные службы работают в усиленном режиме, справляясь с последствиями подтоплений.