Путин: США много лет отказываются от предложений начать диалог о кибербезопасности Фото: REUTERS

Россия уже много лет призывает США начать диалог о кибербезопасности, однако Вашингтон постоянно отказывается от переговоров, продолжая обвинять Москву, заявил российский президент Владимир Путин.

Как отметил глава государства, «вместо того, чтобы собачиться, ругаться и искать виновных», лучше объединиться. «Мы готовы к продолжению диалога настолько, насколько готова американская сторона», – подчеркнул президент в разговоре с выпускниками ВШГУ.

Путин напомнил, что наиболее часто кибератаки совершаются с территории США, в то время Россия не входит даже в первую пятерку. Глава государства выразил надежду на то, что американскому лидеру Джо Байдену спокойно работать с Москвой.

Как писал сайт kp.ru, по итогам саммита в Женеве президент России заявил о договоренностях с Байденом о консультациях по вопросу кибербезопасности.