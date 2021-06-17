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Экономика17 июня 2021 15:52

Путин призвал правительство изучить планы введения минимального налога на прибыль корпораций на Западе

Участники саммита ЕС – США накануне поддержали идею ввести минимальную ставку такого налога в 15%
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин призвал правительство изучить планы введения минимального налога на прибыль корпораций на Западе

Путин призвал правительство изучить планы введения минимального налога на прибыль корпораций на Западе

Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин призвал правительство страны внимательно изучить планы Запада по введению минимального налога на прибыль корпораций в 15 процентов. Об этом глава государства сказал в четверг, 17 июня, в ходе встречи по видеосвязи с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления.

Президент напомнил, что тема минимального корпоративного налога обсуждалась на вчерашнем саммита Россия-США в Женеве.

- Прошу главу правительства и ваших коллег из экономического блока внимательно это изучить, чтобы иметь в виду и учитывать национальные интересы нашего государства, - сказал Владимир Путин, обращаясь к главе ФНС Даниилу Егорову.

Напомним, накануне участники саммита ЕС - США в Брюсселе одобрили инициативу G7 о введении минимальной ставки налога на прибыль корпораций в 15 процентов. Данное решение, в первую очередь, направлено на мировых IT-гигантов, чтобы сформировать условия, при которых технологические компании не будут выводить прибыль в юрисдикции с более льготным налогообложением.