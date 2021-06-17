При стрельбе в Германии погибли два человека Фото: REUTERS

В результате стрельбы в немецком городе Эспелькамп погибли два человека, сообщил представитель местной полиции.

Как передает телеканал WDR, были убиты мужчина и женщина. Первого застрелили рядом с жилым домом, вторую убили в ста метрах от него в переулке. Полиция оцепила место преступления, перекрыв движение в большей части центра города.

В настоящее время убийца находится розыске. О раненых и пострадавших не сообщается.

Как писал сайт kp.ru, на этой неделе в результате стрельбы в Чикаго погибли четыре человека.

Три дня назад в итальянском городе Ардеа недалеко от Рима при стрельбе погибли двое детей и один мужчина.

Ранее стрельба произошла в американском городе Остин, штат Техас. В результате происшествия пострадали 12 человек.