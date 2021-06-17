Прокуратура Нидерландов приобщила выводы «Алмаз-Антея» по фото обломков к делу MH17 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Нидерландская прокуратура примет к сведению новые данные расследования по делу о крушении MH17 и открыта к новой информации. Так, прокуратура приобщила к делу заключение «Алмаз-Антея» по фотографиям обломков, найденных на месте крушения судна. Об этом в четверг, 17 июня, сообщила на слушаниях прокурор Манон Риддербекс.

Сегодня в судебном комплексе Схипхол возобновились слушания по существу дела о крушении рейса на востоке Украины в 2014 году.

- Расследование все еще идет. Мы примем к сведению эти свидетельства. Еще в прошлом году мы объяснили, что всегда открыты к новым данным, которые могут привести к доработке промежуточного заключения расследования. Обломки с места крушения прошли судебно-медицинскую экспертизу. Кроме того, российский оборонный концерн «Алмаз-Антей» оценил их фото. Заключения по фото и отчеты были приобщены к делу, - рассказала Манон Риддербекс.

Из расследования «Алмаз-Антея» следует, что на месте были найдены обломки только рейса MH17 и никакого иного воздушного судна.

Как ранее писал сайт kp.ru, в апреле окружной суд Гааги отложил приговор обвиняемым по делу о крушении MH17 на востоке Украины до конца 2021 года.