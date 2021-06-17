На Кубани планируют создать еще 32 охраняемые природные территории регионального значения

«Пять лет назад мы начали большую работу по защите уникальных природных богатств региона. За это время создали 16 новых особо охраняемых природных территорий регионального значения, увеличили их площадь более чем на 170 тысяч гектаров. Эти места привлекают туристов. Но самое главное – так мы сохраняем нашу природу. До 2023 года планируем создать еще как минимум 32 ООПТ регионального значения. Это позволит защитить еще свыше 25 тысяч гектаров», – сообщил 16 июня на краевом совещании губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, что важно создавать правовые основы защиты территорий от вырубки, застройки и пожаров. Ставить их на кадастровый учет, отражать в генеральных планах муниципалитетов.

Заместитель главы Кубани Сергей Болдин сообщил, что в число ООПТ регионального значения планируют включить 18 памятников природы, «Головинский лесопарк» в Сочи, государственные природные заказники «Степной» в Успенском районе, «Кавказский» в Гулькевичском и Кавказском районах. Также увеличат площади заказника «Анапский», природного парка «Анапская пересыпь» и прибрежного комплекса «Анапское взморье».

Кроме того, по поручению губернатора в муниципалитетах края определяют границы особо охраняемых территорий местного значения. С 2016 года создали 36 подобных территорий. Сейчас планируют определить еще 30 – на 130 га. Они войдут в границы 24 муниципалитетов края.

«Только за прошлый год мы создали пять новых особо охраняемых природных территорий, увеличив их общую площадь до 930 тысяч гектаров. На сегодняшний день они занимают около 11 % всей территории края. У нас богатая и разнообразная природа, которую мы обязаны сохранить от уничтожения и передать последующим поколениям, – сказал Вениамин Кондратьев.

С 2015 по 2021 год в крае создали 16 новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения. В их числе такие крупные, как природные парки «Анапская пересыпь» и «Маркотх».

Всего в регионе 371 ООПТ. Из них 7 – федерального значения, 328 – регионального и 36 – местного.