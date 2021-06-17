Стилист составил три недорогих, но выигрышных образа на выпускной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скоро в России начнутся выпускные вечера. Подготовкой к этому событию школьники и родители занимаются давно. Нужно успеть подобрать наряд, побывать у парикмахера, и сделать еще много важных дел.

По традиции в это время интерес к вечерним платьям возрастает на 25%, исключением стал 2020 год, когда торжественные мероприятия были отменены из-за коронавируса.

В этом году средняя цена наряда составит 2,5 тысячи рублей. Стилист Руслан Громов в беседе с Пятым каналом посоветовал, что выбрать в рамках указанного бюджета и остаться в тренде.

Пиджак-оверсайз с мужского плеча

Эта универсальная вещь может спасти любой образ. Его не обязательно покупать, можно позаимствовать у папы или брата. Его нужно надеть так, чтобы он выглядел не как верхняя одежда, а платье-пиджак с акцентом на талии и плечах.

- Из аксессуаров потребует пояс или ремень. Обувь к такому наряду лучше выбрать открытую – босоножки с тонкой перемычкой, - посоветовал Руслан Громов.

Ярких акцентов добавят крупные серьги и укладка с мокрым эффектом. Макияж должен быть ярким: красная помада, черные стрелки, либо смоки-айс.

Платье футляр и лодочки

Это классический вариант, который всегда уместен. Цвет платья и туфель может быть любым, главное, чтобы они сочетали между собой.

- Идеально подойдут яркие губы и стрелки. Найти наряд можно даже в магазинах масс-маркета, где часто бывают межсезонные распродажи, - отметил стилист.

Комбинезон

Бунтаркам имеет смысл обратить на комбинезоны. Сейчас эта вещь в тренде и обходить стороной ее не стоит. Особенно, если вы хотите, чтобы ваш наряд на выпускной вечер обошелся не дороже трех тысяч рублей.