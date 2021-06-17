Захарова посоветовала Зеленскому вместо создания «самой мощной армии» начать с парламента Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова посоветовала президенту Украины создать «самый мощный парламент» прежде, чем говорить о создании «самой мощной армии в Европе». Об этом дипломат написала в четверг, 17 июня, в своем Telegram-канале.

- Посмотрела на будни украинских парламентариев и вспомнила заявление украинского президента Зеленского о том, что Украина будет вынуждена создать самую мощную армию в Европе. Может быть, сперва создать хотя бы самый мощный парламент? В таком случае многие проблемы можно будет решить и без создания самой мощной армии, - подчеркнула Мария Захарова.

Представитель российского МИД прикрепила к своему сообщению видео из Верховной Рады, где украинские депутаты накануне устроили драку.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если западные государства перестанут поддерживать Киев в конфликте с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, то Украине придется создать «самую мощную армию в Европе», чтобы самостоятельно решать проблемы.