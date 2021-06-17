Разработчики «Спутника V» анонсировали выпуск вакцины против «индийского» штамма коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разработчики российской вакцины против коронавируса «Спутник V» сообщили о скором появлении препарата, предназначенного для лечения «индийского» штамма COVID-19.

«Мы скоро предложим другим производителям вакцин бустерный укол для борьбы с дельта-вариантом коронавируса, впервые обнаруженным в Индии», – сказано в Twitter-аккаунте вакцины «Спутник V».

Как писал сайт kp.ru, накануне в Москве выявили измененный «индийский штамм» COVID-19.

Напомним, ранее эпидемиолог рассказала об особых симптомах «индийского» штамма коронавируса. Как отмечалось, при заражении этим штаммом пациенты теряют слух.

Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог центра имени Гамалеи Виктор Зуев объяснял, сможет ли российская вакцина справиться с «индийским» штаммом.

Напомним, в Индии был зафиксирован активный рост заражений коронавирусом. На фоне инфекции развился «черный грибок» , поражающий слизистые пациентов. В особенности он быстро стал развиваться у тех, кто прошел терапию ИВЛ.