Генпрокуратура заявила о необоснованном завышении цен на продукты в некоторых регионах РФ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Генеральная прокуратура России выявила в некоторых регионах государства необоснованный рост цен на социально значимые продукты. Об этом в четверг, 17 июня, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

- Прокуроры на системной основе анализируют доступность продовольствия для населения регионов России. Особое внимание Генеральная прокуратура уделяет динамике цен на социально значимые продукты питания. В некоторых субъектах зафиксированы факты необоснованного завышения стоимости таких товаров на объектах розничной торговли, то есть в магазинах, на рынках или ярмарках, - говорится в сообщении.

Прокурорам таких российских регионов поручили провести проверки с привлечением контролирующих органов. Результаты данной работы находятся на особом контроле Генпрокуратуры.

Как сообщал сайт kp.ru, глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Минсельхозу с ответственностью отнестись к мониторингу цен на социально значимые продукты питания и оперативно реагировать на рост их стоимости.