Моргенштерн подал в суд на СБУ из-за включения в «черный список». Фото: кадр из видео

Известный российский рэпер Алишер Валеев, известный под псевдонимом Моргенштерн, подал иск в киевский Окружной административный суд против украинской Службы безопасности, которая рекомендовала Минкультуры страны включить его в «черный список». Об этом в четверг, 17 июня, сообщила пресс-служба суда.

- В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Алишера Моргенштерна на Службу безопасности Украины относительного внесения его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. В настоящее время суд решает вопрос об открытии производства по данному делу, - говорится в сообщении.

Отмечается, что музыкант просит суд признать противоправными действия СБУ и Минкультуры Украины, а также отменить решение о включении в «черный список». Рэпер также попросил инстанцию истребовать у спецслужбы постановление о запрете ему въезда на территорию страны.

Как писал сайт kp.ru, Моргенштерн попал в перечень лиц, которые «создают угрозу нацбезопасности» Украины, в конце апреля этого года. Российскому исполнителю запретили въезд на территорию Украины. При этом летом у него были запланированы концерты в Киеве, Харькове и Запорожье. Рекомендацию о его включении в «черный список» дала СБУ, так как считает, что артист пропагандирует культ насилия и наркотики.