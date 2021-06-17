Более половины россиян высказались за присвоение Дню отца статуса официального праздника Фото предоставлено организаторами проекта "Крепкая семья"

День отца необходимо сделать официальным праздником России, считают более половины граждан, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения. Релиз ВЦИОМ был предоставлен сайту kp.ru.

Согласно опросу, 55% россиян высказались за присвоение празднику официального статуса. При этом сторонников этой идеи больше среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Против закрепления за Днем отца официального статуса 38% опрошенных, среди них 46% – это граждане от 45 до 59 лет.

Отмечается, что с 2017 года поддерживать идею сделать День отца официальным праздником стали меньше – четыре года назад сторонников инициативы было 62%. Около 25% считают, что День отца заслуживает быть официальным, поскольку есть День матери, 19% отметили недостаточное количество мужских праздников, 12% в качестве аргумента привели важный вклад отцов в воспитание детей. Кроме того, 8% напомнили об отцах-одиночках и многодетных отцах.

Что касается противников официального статуса Дня отца, то здесь чаще всего заявляют об отсутствии необходимости в этом празднике – так считают 30%. Также 15% сказали, что отцы недостойны такого праздника, а 6% отметили определяющую роль матери в воспитании ребенка.

В опросе приняли участие 33% россиян с детьми до 18 лет, 48% респондентов с совершеннолетними детьми и 26% бездетных.

Сайт kp.ru писал об истории и традициях Дня отца.