Захарова: проект Зеленского о борьбе с олигархами похож на инструмент расправы с неугодными политиками Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Проект закона украинского президента Владимира Зеленского о борьбе с олигархами похож на инструмент расправы с неугодными Киеву политиками и бизнесменами. Об этом в четверг, 17 июня, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова, чьи слова приводятся на официальном сайте ведомства.

- В случае одобрения этого закона Зеленский получит весьма широкие возможности для избирательного или, лучше сказать, волюнтаристского применения новых «правовых норм». Всё это больше похоже на инструмент для расправы с неугодными киевским властям политиками и предпринимателями. Судя по всему, на Украине стремительно набирают обороты авторитарные методы правления. Киев упорно скатывается в бездну правового нигилизма и диктатуры, - подчеркнула Мария Захарова.

Как писал сайт kp.ru, в начале июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, по которому лица, имеющие влияние в экономике, политике и медиа, должны считаться олигархами. Глава государства заявил, что закон нарушает права граждан и назвал его первым шагом к «ликвидации олигархической системы» в стране.