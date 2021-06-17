Захарова призвала Латвию прекратить дискриминацию русскоязычных граждан Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Латвии должны прекратить системную дискриминацию русскоязычного населения республики, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Как сообщила в своем Telegram-канале дипломат, президент Латвии Эгилс Левитс заявил о дискриминации на рынке труда в отношении работников, не владеющих русским языком, назвав ее «советским наследием». Захарова отметила, что это «есовское настоящее» и «демократия, к которой стремилась Латвия».

По мнению представителя МИД РФ, таким образом республика хочет «перехватить повестку», оттянув внимание общественности от претензий международного сообщества к политике Латвии, которая системно дискриминирует русскоязычных граждан. Захарова подчеркнула, что в ООН и в Совете Европы призывали срочно исправить положение русского языка в Латвии, а Москва регулярно напоминает о ее обязательствах по международным документам.

«Видимо, в теории Рига не воспринимает международное право. Но тогда надо идти «от жизни», которая требует признать реальность: русский язык в стране должен иметь положенный ему правовой статус», – заключила дипломат.

Напомним, Латвия запретила использовать русский язык, в частности в школах. Как писал сайт kp.ru, в мае 2021 года Городская дума Даугавпилса отказалась награждать 11 призеров международной олимпиады по русскому языку, организованной Санкт-Петербургским государственным университетом.