Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика17 июня 2021 18:04

Захарова призвала Латвию прекратить дискриминацию русскоязычных граждан

Рига должна признать правовой статус русского языка, заявила дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Захарова призвала Латвию прекратить дискриминацию русскоязычных граждан

Захарова призвала Латвию прекратить дискриминацию русскоязычных граждан

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Латвии должны прекратить системную дискриминацию русскоязычного населения республики, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Как сообщила в своем Telegram-канале дипломат, президент Латвии Эгилс Левитс заявил о дискриминации на рынке труда в отношении работников, не владеющих русским языком, назвав ее «советским наследием». Захарова отметила, что это «есовское настоящее» и «демократия, к которой стремилась Латвия».

По мнению представителя МИД РФ, таким образом республика хочет «перехватить повестку», оттянув внимание общественности от претензий международного сообщества к политике Латвии, которая системно дискриминирует русскоязычных граждан. Захарова подчеркнула, что в ООН и в Совете Европы призывали срочно исправить положение русского языка в Латвии, а Москва регулярно напоминает о ее обязательствах по международным документам.

«Видимо, в теории Рига не воспринимает международное право. Но тогда надо идти «от жизни», которая требует признать реальность: русский язык в стране должен иметь положенный ему правовой статус», – заключила дипломат.

Напомним, Латвия запретила использовать русский язык, в частности в школах. Как писал сайт kp.ru, в мае 2021 года Городская дума Даугавпилса отказалась награждать 11 призеров международной олимпиады по русскому языку, организованной Санкт-Петербургским государственным университетом.