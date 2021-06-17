Сенатор Гумерова назвала востребованной идею вернуть уроки вождения в школы

В Совфеде оценили идею вернуть в школы уроки вождения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова оценила идею вернуть уроки ПДД в российские школы. По словам политика, это будут очень актуальные и востребованные занятия.

Также сенатор отметила, что такие уроки повысят культуру вождения, а также воспитает поколение более ответственных пешеходов.

«Я считаю, это все-таки убережет от формальных автошкол, и есть возможность именно за школьной партой получить специальные знания и пройти на соответствующем оборудовании обучение, а потом сдать на водительское удостоверение. Я думаю, что идея очень здравая и востребованная жизнью», — цитирует Гумерову RT.

Также политик добавила, что возможность получить водительские права вызовет у школьников «неформальный интерес» к обучению, передает телеканал «360».

Инициативу также поддержал председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов. Он назвал инициативу очень хорошей и правильной. Эксперт полагает, что такие уроки позволят существенно снизить число несчастных случаев и аварий на дорогах, пишет ФАН.