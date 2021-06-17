Собянин: динамика распространения коронавируса в Москве неожиданна, поскольку более 60% имеют иммунитет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московский мэр Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции на территории Москвы неожиданная для властей города, поскольку 60 процентов местных жителей имеют иммунитет к заболеванию. Об этом градоначальник сказал в четверг, 17 июня, во время совещания президиума координационного совета правительства.

- Мы ожидали не роста, а снижения. Мы сталкиваемся, скорее всего, с новыми штаммами. Необходимо понимать, что ситуация просто другая, и требует других решений. За считанные дни число заболевших выросло, - сказал Сергей Собянин.

Мэр столицы России объяснил, что для снижения заболеваемости власти Москвы объявили нерабочими дни до 20 июня, приостановили работу ночных клубов и фудкортов, а также рекомендовали перевести на удаленку работников.

- За последнюю неделю количество штрафов увеличилось в три раза. По согласованию с правительственной комиссией приняли решение начать обязательную вакцинацию, - напомнил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее власти Москвы опровергли информацию о введении в российской столице нового локдауна из-за пандемии коронавирусной инфекции.