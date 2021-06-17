Попова допустила введение обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан в регионах России

Попова допустила введение обязательной вакцинации в регионах России Фото: Михаил ФРОЛОВ

В регионах России должна быть при необходимости применена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции отдельных категорий населения. Об этом в четверг, 17 июня, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании президиума координационного совета правительства.

Главный санитарный врач страны отметил, что в настоящее время ситуация с пандемией коронавируса является крайне напряженной.

- Эпидситуация - крайне напряженная. В регионах должна быть при необходимости применена обязательная вакцинация отдельных категорий. В основном рост заболеваемости идет за счет трех регионов: Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Общая доля этих субъектов – 60 процентов, но ситуация по стране тоже неблагополучная, - отметила Анна Попова.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее глава Роспотребнадзора также сообщила, что Россия сумела не допустить третьей волны пандемии коронавирусной инфекции весной этого года, однако теперь страна столкнулась с циркуляцией новых штаммов.