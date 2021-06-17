Генсек ООН приветствует заявление России и США по стратегической стабильности Фото: REUTERS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что приветствует совместное заявление президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена по стратегической стабильности. Он выразил надежду на то, что диалог стран приведет к сокращению арсеналов ядерного оружия. Об этом в четверг, 17 июня, рассказал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

- Генсек Организации приветствовал намерение российской и американской сторон вести диалог о взаимной стратегической стабильности и выразил надежду, что данный диалог приведет к конкретным мерам по ограничению вооружения, в том числе по дальнейшему сокращению мировых ядерных арсеналов, - сообщил он.

Как сообщал сайт kp.ru, вчера в ходе саммита в Женеве президенты РФ и США приняли совместное заявление о стратегической стабильности, в котором говорится о приверженности обеих стран принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей. Главы государств отметили, что Россия и Соединенные Штаты могут добиться прогресса в реализации совместных целей по снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны в мире.