Байден и Эрдоган не достигли договоренности по С-400 Фото: REUTERS

Американский президент Джозеф Байден и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не достигли договоренности по приобретенной Турцией российской зенитной ракетной системе С-400, однако условились продолжать консультации по данному вопросу. Об этом в четверг, 17 июня, сообщил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

- Что касается ЗРС С-400, они обсудили это. Договоренности не было достигнуто. Было решено продолжить диалог по теме, - отметил он в ходе специального брифинга по итогам европейского турне Джозефа Байдена.

Джейк Салливан добавил также, что президенты США и Турции обсудили план охраны аэропорта Кабула. Главы двух государств в ходе переговоров договорились, что с уходом США обеспечивать безопасность аэропорта Кабула будет Турция. Вашингтон окажет Анкаре в этом помощь.