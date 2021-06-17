В Белом доме назвали продуктивной и эффективной встречу Путина и Байдена Фото: REUTERS

Американская администрация считает состоявшуюся за последние дни у президента страны Джозефа Байдена серию встреч на высшем уровне очень содержательной. Об этом в четверг, 17 июня, заявил помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан на специальном брифинге по итогам турне по Европе главы вашингтонской администрации.

- Это был очень содержательный ряд саммитов с реальными, ощутимыми результатами. Влияние этих встреч заложило основу для доказательства того, что демократии могут быть полезны для людей во всем мире, о чем Джозеф Байден говорил в ходе поездки, - сказал он.

В Белом доме считают, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве 16 июня была продуктивной и эффективной. Этот саммит наметил путь к дальнейшим шагам в отношениях двух государств, однако это только начало, отметил Джейк Салливан.

Ранее российский лидер заявил, что образ президента Соединенных Штатов, который рисуют СМИ, ничего общего не имеет с действительностью: по мнению Владимира Путина, Джозеф Байден является профессионалом своего дела.