В Госдуму внесли закон о снижении нештрафуемого порога превышения скорости Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутат Родион Букачаков внес в российскую Государственную думу проект закона о штрафе на 500 рублей за превышение скорости на 10-20 километров в час в черте города. Документе в четверг, 17 июня, опубликовали в электронной базе данных нижней палаты.

Законопроект о снижении нештрафуемого порога превышения скорости был внесен в Госдуму РФ без официального отзыва правительства, обязательного для поправок в КоАП России, поэтому профильный комитет нижней палаты по госстроительству и законодательству, вероятнее всего, примет решение вернуть документ автору, пишет ТАСС.

В настоящее время в России действует нештрафуемый порог для превышения скорости на 20 километров в час от установленного лимита. Проект предлагает дополнить КоАП положением о том, что превышение скорости в пределах населенных пунктов на величину более 10 километров в час повлечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей. Автор инициативы полагает, что такая мера поможет сократить количество ДТП из-за нарушения скоростного режима в городах.

Напомним, что «Единая Россия» и МВД страны пока что не поддерживают снижение нештрафуемого порога для автомобилистов при превышении скорости, поскольку подобные решения должны широко обсуждаться общественностью и экспертами.