Минздрав: вакцина «Спутник Лайт» выйдет в оборот через 1,5 недели Фото: Олег УКЛАДОВ

Российская однокомпонентная вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» выйдет в оборот уже через полторы недели. Препарат, разработанный центром имени Гамалеи, будет использоваться для ревакцинации от заболевания. Об этом в четверг, 17 июня, сообщил глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

- Через полторы недели «Спутник Лайт» выйдет с контроля в оборот в России. Он будет использоваться в том числе для ревакцинации, - сообщил глава ведомства в ходе беседы с журналистами, отметил, что в настоящее время готовятся рекомендации по ревакцинации от коронавируса.

Как писал сайт Kp.ru, ранее старший научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что прививка «Спутником Лайт» предназначена для тех, кто уже прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции или переболел ею и теперь хочет усилить иммунную реакцию своего организма.