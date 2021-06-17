Мурашко назвал вакцинацию от коронавируса задачей каждого россиянина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции и сохранить свою жизнь и здоровье близких – это задача каждого жителя России. Об этом в четверг, 17 июня, заявил глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко во время церемонии вручения премии «Призвание».

- В настоящее время наша с вами безопасность, как ни в какое другое время, зависит от каждого гражданина государства. Формирование коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции, о которым мы говорим, - это уже не пустые слова. Сделать прививку от заболевания, сохранить жизнь и здоровье близких и свою. Сегодня это является задачей каждого россиянина, - подчеркнул Михаил Мурашко.

Как писал сайт kp.ru, сегодня глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что пока что рано отменять меры борьбы с пандемией коронавируса на территории страны. Премьер-министр отметил необходимость наращивать темпы вакцинации от инфекции.