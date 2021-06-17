Попова: рост заболеваемости коронавирусом в России связан с пренебрежением мерами профилактики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории России связан с пренебрежением мерами профилактики на фоне пандемии, а также интенсивностью миграции. Об этом в четверг, 17 июня, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Главный санитарный врач страны отметила, что в настоящее время в России интенсивно распространяется «индийский» штамм коронавируса.

- Наиболее интенсивное сегодня распространение индийского варианта. Он превалирует уже в 64 государствах. В настоящее время мы видим его достаточно интенсивное распространение, начинающееся в России, - отметила Анна Попова в интервью телеканалу «Россия-1».

Российским регионам было дано поручение усилить мониторинг за изменчивостью коронавируса и эпидемиологической обстановкой.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее в ходе совещания президиума координационного совета правительства Анна Попова заявила, что в российских регионах должна быть при необходимости введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан.

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