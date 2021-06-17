Forbes: Владелец Louis Vuitton снова возглавил рейтинг богатейших людей мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент группы компаний LVMH, куда входит Louis Vuitton Moet Hennessy, Бернар Арно вновь обогнал основателя американской компании Джеффа Безоса в рейтинге богатейших людей в мире.

Состояние Бернара Арно превысило 200 миллиардов рублей долларов, поэтому он возглавил список во второй раз за месяц. Об этом в четверг, 17 июня, сообщается журнал Forbes.

За один день богатство 72-летнего француза увеличилось на 1,4 миллиарда долларов и превысило состояние Джеффа Безоса на 100 миллионов. При этом еще в апреле текущего года активы главы холдинга LVMH, включая принадлежащие ему ценные бумаги, оценивались лишь в 150 миллиардов американских долларов.

Группа LVMH минувшей зимой завершила все процедуры по приобретению американской ювелирной компании Tiffany за 3,2 миллиарда рублей.