Экс-президент Украины рассказал о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что переход Крымской области из РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 году был "колоссальной заботой".

"Это ж не просто мы получили подарок, который давал Украине колоссальные доходы", — сказал он в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи".

УССР, по словам Кравчука, была против того, чтобы принять Крымскую область, потому что знала о грядущих "тяжелых временах".

Кравчук отметил, что версия о том, что первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев "подарил полуостров Украине" неверна. Политик посоветовал открыть "реальные документы".

Напомним, что в 2014 году после народного референдума Крым вернулся в состав России. Киев до сих пор не согласен с результатами голосования, на которых более 96% жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Украина на законодательном уровне объявила Россию страной-агрессором.